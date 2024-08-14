ПОЗИВНИЙ ЯК ТАЛІСМАН

У мирному житті Віктор з Кропивницького працював монтажником систем відеоспостереження у приватній охоронній фірмі. Нині він – зв’язківець у 41-й окремій механізованій бригаді.

” – Наше найголовніше та найважливіше завдання – забезпечити постійний, завжди безперебійний зв’язок між усіма підрозділами, – розповідає боєць. – Ми вміємо облаштовувати будь-який вид зв’язку – телефонний, телеграфний, Інтернет, супутниковий тощо. Усі наші хлопці – справжні майстри на всі руки та досконало розбираються у складній техніці.

Ми постійно працюємо на передовій. Не з чужих слів ми знаємо, що таке обстріли та бомбардування. Бо щойно русня десь бачить наших хлопців, як гатить туди зі всього, що може стріляти!

Пам’ятаю, як у місті Торецьк на Донеччині ми встановили обладнання зв’язку на шахті у центрі міста. Це чи не найвища точка у цьому населеному пункті. Ми працювали на самій верхівці вежі і чітко бачили, як за якусь годину окупанти скинули на місто близько двадцяти керованих авіаційних бомб. Дуже страшна зброя! Навколо руїни, вибухи. Усе палає, у диму нічого не видно. З десяток КАБів поцілили у територію самої шахти. Плюс артилерійські та мінометні обстріли. Але по нас дивом не влучили. Врешті ми заховались у воронках від вибухів, що були заввишки з багатоповерхівку. Лише увечері, коли обстріли стихнули, нам вдалось вибратись звідти і дістатись до своїх. Але завдання ми виконали! Інакше й бути не може. Завдяки нашій роботі хлопці відбили потужний російський штурм, зробили “хорошими” багато москалів, знищили їхню техніку.

Згадую, як на тій же Донеччині ми теж потрапили під шквальний обстріл. Було пошкоджено наш службовий автомобіль, поранено водія. Нас усіх ще й контузило потужною вибуховою хвилею. Один осколок влучив мені у шолома, інший – порізав службовий рюкзак. Але тіло дивом не зачепив. Ось так ми із хлопцями можемо святкувати свій другий день народження!”

Віктор має позивний “Лакі” – “щасливий” англійською. Тож військовослужбовець впевнений, що його друге ім’я оберігає його та побратимів у бою. “Лакі” пишається своїми товаришами “Фоксом”, “Ракетою”, “Одесою”, “Ріком”, “Морячком”, “Котом”, “Кенпачі”, “Форестом” та іншими. Каже, що усі хлопці підуть один за одним у вогонь та воду і завжди готові підтримати своїх побратимів.

“ – Нашому підрозділу зараз дуже потрібні грамотні, відповідальні, патріотичні, розумні бійці із золотими руками та знанням техніки, – наголошує “Лакі”. – Тож запрошуємо до нас на службу. Не чекайте повістки, не сидіть вдома, а приєднуйтесь до нашого дружнього бойового колективу! Захищаємо Україну разом!”

Матеріал підготовано у співпраці

зі Службою зв’язків з громадськістю 41-ї ОМБр