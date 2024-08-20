ПРИЄДНУЙСЯ ДО АЕРОРОЗВІДКИ! (ВІДЕО)

“Вдень та вночі наші оператори БПЛА та FPV-дронів безкоштовно роздають російським загарбникам подарунки. Лише різного калібру та ваги. Але сутність кожного гостинця незмінна – неминуча загибель!”

Про це розповідають у 41-й ОМБр, де воює чимало бійців з Кропивниччини. Наші захисники закликають:

“Якщо ти хочеш так само сміливо та безжально нищити ворога, приєднуйся до повітряних асів 41 окремої механізованої бригади. Досвідчені аеророзвідники чекають на тебе і усьому навчать.

Чистимо разом Україну від російського мотлоху!”