КІБЕРПОЛІЦІЯ ТА ДПС ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРО ФЕЙКОВІ ЛИСТИ З ШКІДЛИВИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

Зловмисники надсилають електронні листи про проведення перевірки незаконної діяльності контрагентів нібито від імені філій ДПІ м. Києва. Аферисти закликають відкрити доданий до листа файл, інфікований шкідливим програмним забезпеченням.

У такий спосіб зловмисники отримують прихований доступ до комп’ютеру жертви та переводять гроші з рахунків підприємства на підконтрольні.

Для верифікації інформації у разі отримання подібних листів зверніться на «гарячу» лінію Державної податкової служби України за телефоном 0-800-501-007.

Щоб убезпечити себе від зловмисників кіберполіція радить дотримуватися базових стратегій захисту від комп’ютерних вірусів:

Утримуйтеся від завантаження файлів з ненадійних джерел та уникайте переходу за підозрілими посиланнями.

Використовуйте і регулярно оновлюйте антивіруси. Так ви збільшите шанси на виявлення шкідливого програмного забезпечення. ⁠

Оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення до останніх версій. Це допоможе закрити потенційні вразливості. Не користуйтеся програмами, які мають російське походження через їхню ймовірну компрометацію з боку спецслужб країни-агресорки.

Перевіряйте інформацію і не дайте шахраям ввести вас в оману. Якщо ви стали жертвою кіберзлочину – негайно зателефонуйте за номером «102», зверніться до найближчого відділку поліції або подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України