“ДСНС, ПОЛІЦІЯ – ВСІ НА МІСЦЯХ, ЩОБ ШВИДКО ЛІКВІДОВУВАТИ НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ”, — ІГОР КЛИМЕНКО ПІД ЧАС ПОЇЗДКИ НА ДОНЕЧЧИНУ

У своєму офіційному Telegram-каналі Глава МВС України Ігор Клименко розповів деталі робочої поїздки на Донеччину.

Міністр поінформував, що провів нараду за участі голови ОВА Вадима Філашкіна, головними темами якої стали безпекові виклики та оперативна ситуація в області.

“Головне – стала робота правоохоронців та рятувальників. З початку тижня ворог понад 50 разів обстріляв населені пункти Донеччини, 11 цивільних осіб загинуло. ДСНС, поліція – всі на місцях, щоб швидко ліквідовувати наслідки обстрілів. Паралельно – евакуація. Важливе питання збереження життя людей. Ризикуючи власним, евакуаційні групи поліції «Білий Янгол» та ДСНС «Фенікс» щодня вивозять цивільних під обстрілами”, — йдеться у дописі Ігоря Клименка.

Зокрема, Глава МВС розповів, що сьогодні в Селидівській громаді під прицільний удар дроном потрапив евакуаційний екіпаж, у якому були 2 рятувальників, поліцейський та 3 евакуйованих громадян, серед яких жінка з інвалідністю. На щастя, минулося без жертв.

Департамент комунікації МВС України