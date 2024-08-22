ЗАХИСНИКИ ЧЕКАЮТЬ САМЕ НА ТЕБЕ!

“Ці хлопці теж не народились для війни.

Але нині досконало знають військову справу та мають колосальний досвід!”

Так розповідають про своїх у 41-й ОМБр, де вже воюють чимало бійців з Кропивниччини.

Вони – справжні вчителі, друзі та наставники своїх побратимів. Адже кожен наш воїн обов’язково проходить ретельну підготовку та далі постійно навчається, аби перемагати у бою. За їхньої безпосередньої допомоги й участі.

І ти обов’язково навчишся!

Тож не вагайся та приєднуйся до нашого бойового дружнього колективу!

Захищаємо Україну разом!

Матеріал опубліковано у співпраці

зі Службою зв`язків з громадськістю 41-ї ОМБр