УКРИТТЯ, НОВІ ПРЕДМЕТИ, ШКОЛА У МОБІЛЬНОМУ: ЯК НАВЧАТИМЕТЬСЯ КІРОВОГРАДЩИНА?

Незабаром у більшості навчальних закладів країни закінчуються канікули. Розпочинається новий – третій в умовах великої війни – навчальний рік. Яким він буде – в матеріалі “НС”.

Навчання та канікули

Уряд визначив дату початку нового навчального року в Україні. Цьогоріч навчальний рік стартує 2 вересня. Фініш — 30 червня 2025 року.

Водночас у шкіл буде більше свободи у плануванні. Вони можуть самі коригувати структуру навчального року. Головне — враховувати безпекову та енергетичну ситуацію, вплив війни на учнів і можливі освітні втрати.

Отже, у кожному навчальному закладі педагогічна рада визначає:

– структуру й тривалість навчального року в межах дат, які визначив уряд;

– структуру й тривалість навчального тижня / дня / занять;

– тривалість відпочинку між ними;

– форми організації освітнього процесу.

ОВА та засновники закладів створять умови для безпечного старту навчання залежно від безпекової ситуації в регіоні. А школи подбають про баланс між навчанням та відпочинком — на канікули відведено щонайменше 30 днів упродовж навчального року. Ця гнучкість дозволить школам адаптуватися до викликів воєнного часу та забезпечити якісну освіту для кожного учня.

Визначати початок і завершення канікул можуть на місцях, тому рекомендовані дати на новий навчальний рік можуть змінюватися. Орієнтовні строки:

– 28 жовтня – 3 листопада 2024 р. – осінні канікули;

– 30 грудня 2024 р. – 10 січня 2025 р. – зимові канікули;

– 24 березня – 30 березня 2025 р. – весняні канікули;

– 30 травня – 31 серпня 2025 р. – літні канікули.

З огляду на можливі блекаути заклади освіти можуть коригувати усі рішення – і щодо канікул, і щодо початку уроків в залежності від того, мають чи не мають генератори, є системи автономного опалення чи їх немає.

Що нового

Оновлені та нові дисципліни. З вересня предмет “Захист України” має викладатися за оновленою програмою. Згідно із нею діти вивчатимуть види дронів та сфери їхнього застосування, домедичну допомогу в умовах бою. Вони стрілятимуть зі зброї, вивчатимуть, що таке інформаційна війна та як протистояти ворожим ІПСО.

Модулі навчання для 10-класників: основи нацбезпеки й оборони, основи планування та управління, озброєння та військова техніка, стрілецька підготовка, основи дій, комунікацій та взаємодії у бою, орієнтування на місцевості, фортифікація, домедична підготовка.

Модулі навчання для 11-класників: військові технології та їхній розвиток, стрілецька підготовка, основи дій та взаємодії у бою, інформаційна війна, домедична допомога в умовах бою, цивільне населення в кризових умовах, власна роль в обороні.

Кількість практичних занять зросте до 60%. Заняття планують раз на місяць замість 1 разу на тиждень. Проте вимоги до кількості годин зберігаються – 1,5 години на тиждень. Їх акумулюватимуть, щоби потім цілий день провести у міжшкільному осередку – тобто на одній для кількох шкіл навчальній базі зі стрілецькими тренажерами, навчальними дронами, аптечками та медичними манекенами. В Україні буде близько 1000 таких осередків (мінімум один на громаду), де діти і навчатимуться раз на місяць.

Міністр Оксен Лісовий презентував вже затверджені МОН концептуальні засади реформування історичної освіти. На черзі – дорожня карта та залучення експертів до змін. Мета – створити україноцентричний курс історії, щоправда із назвою поки не визначилися:”Історія: Україна і світ” чи “Історія України і світу” та, вочевидь, запровадять його не цього року. Проте суть буде у тому, щоб усунути повтори, не розпорошувати знання по різним предметам – у дітей має бути цілісна картинка, вони мають розуміти зв’язок і суть історичних подій, явищ і процесів, пояснив міністр.

“Уроки щастя” – курс із соціально-емоційного навчання, який мають запровадити у новому навчальному році. В результаті опанування курсу діти здобудуть знання і навички, потрібні для здатності будувати стосунки, бути творцем свого життя, розуміння ролі людини, уміння співчувати, бути гідним правдивим, вільним і справжнім. Курс має побудувати розуміння ментального здоров’я та способів піклування про нього. База – американська програма Well-Being, адаптована до наших реалій. Курс передбачений для учнів 1-7 класів, а для учнів 7-9 класів – курс “Здоров’я, безпека та добробут”. З цього вересня програму запровадять для першокласників.

Застосунок “Мрія”. Ще у вересні минулого року президент Володимир Зеленський анонсував цей застосунок для вчителів, учнів та їхніх батьків. Для дітей “Мрія” покликана надавати інформацію про освітні програми та курси, відеоматеріали, варіанти позашкільної активності, олімпіади, графік як занять, так і різних гуртків та позашкільних заходів. Для батьків у першу чергу буде інформація щодо успішності, платформа для спілкування з учителями. Для вчителів – матеріали для уроків, спецкурси, журнал, домашні завдання, розклад.

Одним із найголовніших фішок має стати цифровий дитячий документ, Мрія ID, аналогічний тому, що є у “Дії”. Зараз “Мрія” у якості пілоту тестується в окремих школах. Запустити застосунок мають восени, з вересня.

А як на Кіровоградщині?

“Захист України”. 9 серпня в ОВА відбулося засідання робочої групи з питання затвердження переліку осередків викладання предмета «Захист України» у закладах освіти області. Під час засідання були розглянуті заявки від територіальних громад щодо створення осередків викладання цього предмета на базі закладів загальної середньої освіти. Було затверджено перелік із 33 осередків, на створення яких буде виділено кошти з державної субвенції.

Також були затверджені осередки викладання предмета «Захист України» на базі чотирьох закладів фахової передвищої освіти, тринадцяти закладів професійно-технічної освіти, а також Комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради».

Загалом у Кіровоградській області буде створено 51 осередок викладання предмета «Захист України» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. На їх створення заплановано майже 58 мільйонів гривень.

Укриття. 7 серпня в ОВА відбулась нарада щодо завершення реалізації проєктів ремонту укриттів у закладах освіти області. Під час наради були визначені подальші кроки для завершення ремонтів об’єктів до початку навчального року та отримання дозволів на їх експлуатацію. Громадам доручено до 25 серпня ввести в експлуатацію захисні споруди цивільного значення в закладах освіти.

Шкільні автобуси. 5 серпня в ОВА відбулося засідання робочої групи з формування переліку закладів загальної середньої освіти територіальних громад Кіровоградської області для першочергового придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування.

Згідно з розпорядженням начальника облвійськадміністрації робоча група аналізує списки громад, які подали заявки на придбання шкільних автобусів, і формує перелік закладів загальної середньої освіти, що отримають ці автобуси першочергово.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 року № 418 визначено умови для закупівлі шкільних автобусів, серед яких обов’язковим є очне або змішане навчання, наявність укриттів, співфінансування та відповідність критеріям пріоритетного забезпечення закладів освіти (7 критеріїв).

У 2024 році від міських, селищних та сільських рад області надійшла 31 заявка на придбання шкільних автобусів.

Робоча група погодила перелік шкіл відповідно до визначених критеріїв та рекомендувала першочергово забезпечити шкільними автобусами заклади загальної середньої освіти Аджамської, Новоархангельської, Рівнянської, Суботцівської та Підвисоцької громад.