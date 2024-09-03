МАЙБУТНІ ПРАВООХОРОНЦІ РОЗПОЧАЛИ НАВЧАННЯ

У 4 ліцеях безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС сьогодні розпочався навчальний рік.

Про це у своєму телеграм-каналі написав міністр МВС Ігор Клименко:

“Ще 9 місяців тому це була ідея, бажання підтримати сімʼї наших захисників. Усією командою МВС щодня працювали над реалізацією задуму, вірили в результат.

Під час вступної кампанії ми отримали понад 1200 анкет від бажаючих навчатися в ліцеях. І вже зараз 465 дітей з усіх куточків України пройшли вступний курс ліцеїста, отримали шеврони й погони.

Першочергово це діти загиблих, поранених, зниклих безвісти, полонених військовослужбовців та співробітників системи МВС. Чверть ліцеїстів – з родин військовослужбовців ЗСУ.

Скоро прийме дітей у Кривому Розі 5-ий ліцей МВС. Там триває ремонт, а 50 криворізьких ліцеїстів до завершення робіт навчатимуться у Дніпровському ліцеї.

Попереду в дітей 2 роки насичених навчальних буднів, цікавих факультативів та різноманітного дозвілля. А в держави – ще більше патріотичної, професійної та освіченої молоді.

Турбуємось про дітей – будуємо майбутнє країни”.