ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №37 ВІД 12 ВЕРЕСНЯ 2024 РОКУ

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Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

  • Ковід – знову на Кіровоградщині!
  • Затримали агентів ФСБ у Кропивницькому;
  • Повернули обласні премії. Що змінилося?
  • “НС” – на батьківщині Назарія Яремчука;
  • “Секрети сюжетів”: Олександр Архангельський;
  • Кросворд про ЗСУ, гороскоп та чимало іншого.
Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:
м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.
УВАГА! Також можна оформити передплату на електронну версію щотижневика та щотижня отримувати “Народне слово” у PDF-форматі. Вартість річної передплати – 300 гривень. Передплату можна оформити з будь-якого місяця. Для цього потрібно написати на адресу okspress1@gmail.com

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