АЗАРТНІ «РОЗВАГИ» МУРАДА

Аеророзвідник “Мурад” – про бойову роботу, азарт та захоплення під час повітряного полювання на ворога.

«Знайти та знищити – це ще той азарт. БМП з піхотою, піхота на квадроциклах – щоби й сліду не було! Якось під Часів Яром ми ще здалеку побачили БМП. Зарядились – і полетіли. Один скид з дрона – і «беху» розірвало на шматки! Квадроцикли знищували прямо на ходу, навіть не рахуючи кількість вильотів. Було, спалили цілий склад з БК, палало звечора й аж до ранку!

…Першою моєю ціллю була піхота. Вони на «буханці» їхали, побачив здалеку, як на СП спішились і пішли на нас, п’ятеро їх було. Скинув на них гранату – одразу три «трьохсотих», але, зрештою, усі там і залишились навіки…

…Раніше, у 17-19 роках, я служив у Нацгвардії, потім працював водієм вантажівки. А коли почалося повномасштабне вторгнення, знову пішов до війська. Так, я не народився у касці та з автоматом, але ж пішов, бо так треба. Тут, у бригаді, максимально навчають зберігати життя і приносити максимальну користь. Так, бояться усі, але ж мусимо працювати. Колектив у нас дружний, розуміємо один одного з півслова. Навчать усьому – ненавчених, просто «на м`ясо», нікого не кидають. Головне – бути готовим морально, багато тренуватись, і все буде добре».

Матеріал підготовано у співпраці

зі Службою зв`язків з громадськістю 41-ї ОМБр