ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАЙКРАЩИХ СТРІЛЬЦІВ!

Воїни 41-ї ОМБр показують, як тренуються їхні гранатометники.

“Наші гранатометники відпрацьовують бойове розгортання.

Ці хлопці воюють разом не перший день та знищили вже чимало російських загарбників. Але все одне бійці постійно тренуються та перевіряють свій гранатомет. Аби діяти на полі бою й надалі так само впевнено, чітко й злагоджено! Ворог завжди має відчувати на собі руйнівну силу нашого вогню!

Якщо ти хочеш так само відмінно володіти цією та іншою грізною зброєю, приєднуйся до наших кращих стрільців! Захистимо Україну від ворога разом!”