РОСІЙСЬКІ ОБСТРІЛИ: ПОСТРАЖДАЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ

23 вересня близько 08:10 військові рф, попередньо – ракетами Торнадо-С та касетними боєприпасами вдарили по селищу Старий Салтів Вовчанської громади. Зафіксовано близько п’яти влучань ворожих боєприпасів.

Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє поліцейських 38 та 33 роки. З численними вибуховими та уламковими пораненнями їх шпиталізували. Ще один працівник поліції звернувся по медичну допомогу самостійно. Пошкоджені службові автомобілі.