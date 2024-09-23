У ЗНАМʼЯНСЬКІЙ ГРОМАДІ ЗАВДЯКИ ПРОГРАМІ USAID DOBRE НАВЧАТИМУТЬ ІНФОРМАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ

Знамʼянська міська громада відтепер має STEM-простір та медіацентр, які допомогла облаштувати Програма USAID DOBRE.

Спеціалізовані навчальні простори відкрили на базі місцевого Центру дитячої та юнацької творчості. Тут діти та дорослі зможуть опанувати навички новітніх інформаційних технологій, роботехніки, програмування та створення медіаконтенту. За кошти громади у двох окремих приміщеннях зробили ремонт, освітлення, придбали сучасні меблі. Не залишились осторонь і місцеві підприємці, які долучились до облаштування просторів. Програма USAID DOBRE зі свого боку передала спеціальне обладнання на загальну суму понад 700 тисяч гривень. Зокрема, у STEM-простір було придбано потужні ноутбуки, 3D принтери, спеціальні конструктори та платформи для створення роботів, мікроскопи, паяльні станції та інше.

Азам сучасних інформаційних технологій дітей та дорослих навчатиме місцевий інженер-конструктор. Тут, наприклад, писатимуть програми, експериментуватимуть та створюватимуть роботів. Усі, хто планує стати дизайнером, програмістом, інженером-електроніком, зможуть спробувати себе у цих професіях. Інший простір у громаді – це медіацентр. Для його повноцінного функціонування Програма USAID DOBRE передала потужний комп’ютер для монтажу, фотокамеру та мобільний телефон для зйомок, комплект освітлення та спалахів, радіомікрофони. Тут вчитимуться фотографувати, створювати відео-контент, працюватимуть зі штучним інтелектом. Опановувати сучасні медійні технології дітям та дорослим допомагатиме керівник медіацентру Олег Рубан. Усіх бажаючих він ближче познайомить з професіями журналіста, фотографа, відеоографа, сценариста, монтажера. Найближчим часом завдяки Програмі USAID DOBRE у громаді встановлять ще й великий вуличний екран вартістю понад 700 тисяч гривень. На екрані транслюватимуться новини та рекламні ролики про місцевий бізнес. Виготовлятимуть цей контент на базі нового медіа-центру.

За словами голови Знамʼянській громади Володимира Сокирка усі проєкти, які реалізовані у громаді спільно з Програмою USAID DOBRE, допомагають розвиватися та надавати кращі послуги людям: «Цей унікальний проєкт, який ми спільно зробили з нашими надійними партнерами, – це інвестиції у майбутнє наших дітей та молоді». Програма USAID DOBRE спільно зі Знамʼянською міською громадою реалізувала понад 10 різних великих і малих соціально важливих проєктів. «Важливо, що у Знамʼянській громаді усі ідеї йдуть від мешканців. Без активності та допомоги жителів STEM-простір та медіацентр просто б не з’явилися. Відтепер у дітей та дорослих громади є можливість оволодіти новітніми інструментами, стати успішними у житті та розвивати свою рідну громаду», – поділилася під час відкриття проєкту Ярослава Ткаченко, спеціалістка Програми USAID DOBRE. Інноваційний проєкт реалізовано в межах компоненту Програми USAID DOBRE – місцевий економічний розвиток.

*** Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами (ТГ) у десяти областях України, щоб допомогти їм реалізувати переваги та справитися із викликами, які приносить децентралізація. Програма DOBRE надає технічну та матеріальну підтримку ТГ задля допомоги їм здійснювати урядування відкрито та підзвітно; відповідати на потреби громадян; підтримувати активну залученість громадян до прийняття рішень та вироблення політик. Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики. Упродовж 2022-2025 років Програма DOBRE співпрацюватиме напряму із щонайменше з 60 ТГ України, аби допомогти їм подолати наслідки війни, відновити та відбудувати, і продовжувати їхню траєкторію позитивного та сталого розвитку. Партнерами Глобал Ком’юнітіз у консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), Фонд розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського (FSLD/FRDL), та Малопольська школа публічної адміністрації при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.