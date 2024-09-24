ОБЛИЧЧЯ ТИХ, ХТО ПИШЕ ІСТОРІЮ

Ці хлопці мужньо боронять нашу землю у лавах 41-ї ОМБр.

Бригада показує своїх героїв та запрошує приєднуватись до їхнього строю:

“Обличчя наших Героїв-захисників.

У їхніх очах видима втома. Але погляд палає вогнем. Бо у цих хлопців та решти наших побратимів єдина мета – спільна для усіх Перемога.

Вони свято вірять у неї та наполегливо виборюють її тут і зараз!

Ставай Воїном-захисником та швидше приєднуйся до нас! Пишемо разом власноруч сучасну історію України!”