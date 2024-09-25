ОРДЕН ДЛЯ “МЕХАНІКА”

До повномасштабного вторгнення “Механік” працював у локомотивному депо. Мав можливість бронювання як залізничник, але добровільно пішов на службу до Збройних Сил України. Так чоловік став танкістом у 41-й окремій механізованій бригаді.

“Механік” вже має солідний бойовий досвід. Зокрема, його екіпаж брав участь у наступі на російські позиції. Тоді наші танкісти за підтримки піхоти розгромили декілька ліній російських окопів та укріплень, знищивши там багато ворогів та їхню техніку. Боєць пригадує, що і наші танки отримали декілька влучань російських снарядів, гранат та мін. Але українські бойові машини та наші воїни усі повернулись до своїх цілими і неушкодженими. Згодом “Механік” із побратимами боронили міста Часів Яр та Торецьк, що на Донеччині.

Нині “Механік” та його екіпаж продовжують захищати Україну. Боєць сумує за рідними й близькими та улюбленою залізницею, але розуміє, що має усім можливим наближати Перемогу. Щоб тоді вже щасливо повернутись додому.

За визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, зміцненні національної безпеки, за бездоганну службу, зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть, за особисту мужність і героїзм, виявлені під час виконання військового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя, “Механік” нагороджений державною нагородою України – орденом «За мужність» ІІІ-го ступеню.

Матеріал підготовано у співпраці

зі Службою зв’язків з громадськістю 41-ї ОМБр