CYBER SECURITY CAMP: ЗА ПІДТРИМКИ КІБЕРПОЛІЦІЇ ВІДБУДЕТЬСЯ КОНКУРС З КІБЕРБЕЗПЕКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

За сприяння кіберполіції України, компанії Binance, Харківського національного університету внутрішніх справ та ГО «Брама» незабаром стартує національний конкурс для студентів CYBER SECURITY CAMP.

Метою заходу є підвищення обізнаності молоді в питаннях цифрової безпеки, протидії онлайн-загрозам та навичок у сфері кібербезпеки.

До участі в конкурсі запрошуються слухачі, студенти та курсанти віком від 18 років.

Конкурс включатиме чотири етапи, у ході яких учасники отримають можливість пройти тестування на логічне мислення, вирішувати квестові завдання та представити відеопрезентації. Переможці, відібрані з фіналістів, матимуть змогу пройти інтенсивний офлайн-курс з кібербезпеки та криптозахисту. 🔥

На завершальному етапі Cyber Security Camp 30 переможців пройдуть практичне навчання за підтримки експертів з Binance. Програма триватиме 10 днів і завершиться розіграшем призів серед учасників. 🎁

👀 Слідкуйте за інформацією про конкурс на ресурсах партнерів та телеграм-боті BRAMA (https://t.me/stopdrugsbot), де буде доступна реєстрація та умови участі.

Головні призи:

➡️Поїздка до CYBER SECURITY CAMP у Буковелі, де тебе навчать як хакнути хакера

➡️Можливість розділити до 1 300 000 гривень, успішно склавши всі етапи.

Як приєднатися?

📝 Все просто – заповніть Заявку за посиланням: https://www.binance.com/uk-UA/survey/77119a31b62d4c2fbd99ca4ac311eb38?_dp=L3dlYnZpZXcvd2Vidmlldz90eXBlPWRlZmF1bHQmbmVlZExvZ2luPWZhbHNlJnVybD1hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1WW1sdVlXNWpaUzVqYjIwdmRXc3RWVUV2YzNWeWRtVjVMemMzTVRFNVlUTXhZall5WkRSak1tWmlaRGs1WTJFMFlXTXpNVEZsWWpNNA==

💬 Деталі Конкурсу можна дізнатися тут: https://www.binance.com/uk-UA/events/cyber-security-camp?_dp=L3dlYnZpZXcvd2Vidmlldz90eXBlPWRlZmF1bHQmbmVlZExvZ2luPWZhbHNlJnVybD1hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1WW1sdVlXNWpaUzVqYjIwdmRXc3RWVUV2WlhabGJuUnpMMk41WW1WeUxYTmxZM1Z5YVhSNUxXTmhiWEE=

Умови максимально прості, тож приєднуйся і готуйся вирушити у подорож!