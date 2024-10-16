“РІК” – ЗАРАДИ ЖИТТЯ

Відмінні знання тактичної медицини врятували життя воїну – зв’язківцю 41-шої ОМБр.

Тоді хлопці забезпечували підрозділи зв’язком. Зненацька боєць Сергій із позивним “Рік” підірвався на ретельно замаскованій ворожій міні. Чоловіку відірвало вибухом праву ногу по коліно. Росіяни почали обстрілювати цю місцину. Але Сергій, незважаючи на страшний біль, зібрав усю волю в кулак, наклав турнікет та туго забинтував рану, зупинивши крововилив. Далі боєць заховався у великий глибокий рівчак і вирішив за всяку ціну дістатись наших хлопців.

Сергій повз, намагався кульгати на карачках та у повний зріст, спираючись на гілляки. Від болю та втоми падав і мусив знову повзти. Боєць дуже хотів пити, але там не було водойми. “Рік” розповідає, що терпіти біль було дещо легшим за спрагу. Але чоловік увесь час мотивував себе: мовляв, він сильний, витримає, житиме!

Вже сутеніло, коли зв’язківець врешті побачив силуети у формі та почув українську мову. Боєць “Малиш”, побратим “Ріка”, упізнав важкопораненого друга і допоміг тому дістатись до реанімобіля. Загалом “Рік” подолав за декілька годин близько кілометра незнайомою місциною.

Нині “Рік” готується до протезування. Медики відзначили професіоналізм воїна, який уміло допоміг собі та уникнув максимально важких наслідків від поранення. А сам він дуже вдячний й інструкторам з тактичної медицини, які надали йому усі необхідні знання, вміння та навички. Сергій впевнений, що обов’язково повернеться до своїх побратимів. Та закликає військових і цивільних не нехтувати заняттями з тактичної медицини, що одного разу можуть врятувати життя на полі бою!

Матеріал створено у співпраці

зі Службою зв’язків з громадськістю 41-шої ОМБр