ЯК ТРЕНУЄТЬСЯ ПІХОТА 41-ШОЇ

“Наші піхотинці часто згадують, як міцна броня бойової машини захистила їх від ворожого вогню. Або кулемет підтримав влучним вогнем. Чи під обстрілами вивозили поранених побратимів. І таки врятували усіх!”

Так про свою “царицю полів” розповідають у 41-шій ОМБр, де є і наші земляки.

“Але навіть найсучасніша техніка потужна та безвідмовна лише у вмілих руках. Саме тому хлопці не втомлюються тренуватись. Аби макисмально впевнено, злагоджено та уміло діяти у бою!

Якщо ти хочеш опанувати потужну бойову техніку, то ставай разом із нами у стрій захищати Україну. Наша віра – наша сила!”

Матеріал створено у співпраці

зі Службою зв`язків з громадськістю 41-шої ОМБр