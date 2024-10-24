ЗАХИСНИКАМ – НЕБЕСНИЙ ЗАХИСТ ТА ПІДТРИМКА

Військовий капелан частини вчергове відвідав бійців 41-шої ОМБР, аби надати душпастирську підтримку у тому числі й бійцям з Кіровоградщини.

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Він поспілкувався із військовослужбовцями, помолився із ними за захист України, щоб з Божою допомогою бійці завжди підтримували свої сили духу та мотивацію.

Також капелан провів душпастирські бесіди із бійцями. “Такі зустрічі позитивно впливають на духовний та душевний стан наших хлопців, що є вкрай важливим у суворих буднях війни”, – кажуть наші захисники.

Подібні заходи триватимуть й надалі.

Матеріал розміщено у співпраці

зі Службою зв`язків з громадськістю 41-шої ОМБр