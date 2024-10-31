ДОПОМАГАВ «РОСКОСМОСУ» НАЛАШТОВУВАТИ РОЗВІДУВАЛЬНІ СУПУТНИКИ: КІБЕРПОЛІЦІЯ ТА СБУ ЗАТРИМАЛИ ПОСОБНИКА ВОРОГА

Правоохоронці викрили підприємця з Харкова, який дистанційно калібрував спеціалізоване радіолокаційне обладнання для військових проєктів росії. Чоловіку загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Оперативники Департаменту кіберполіції та працівники Управління СБУ Харківської області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури викрили 47-річного громадянина України, який допомагав росії налаштовувати радіолокаційні космічні супутники військово-цивільного призначення «Кондор-ФКА» та «Обзор-Р».

У 2023 році зазначене обладнання було виведено на орбіту Землі і надавало можливість ворогу проводити цілодобову розвідку сил ЗСУ та коригувати удари по позиціях українських воїнів.

Перебуваючи в Харкові, зловмисник протягом 2023-2024 років забезпечував віддалене налаштування, калібрування та коригування спеціалізованого радіолокаційного обладнання в інтересах військово-космічних сил рф у співпраці з іншими підприємствами ворога.

У подальшому апаратура інтегрувалася до космічних супутників, випробування яких проводилися на спеціальному полігоні у Волгоградській області рф.

Правоохоронці встановили, що фігурант є директором юридичної особи, зареєстрованої в рф та має зв’язки з представниками державної корпорації з космічної діяльності «роскосмос», а також отримав паспорт громадянина росії.

Окрім цього, чоловік підтримував ідеологічну агресію рф проти України, будучи активним учасником державної програми «содействія добровольному пєрєсєленію в рф соотєчественніков, проживающих за рубежом».

Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців ТОР та БПОП провели 14 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта і його можливих спільників. Вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, а також вилучені грошові кошти в іноземній валюті, зокрема рублях рф, на загальну суму близько 11 млн грн.

Слідчі СБУ оголосили фігуранту підозру у пособництві державі-агресору за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії з метою перевірки причетності до злочину інших осіб. Можлива додаткова кваліфікація.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України