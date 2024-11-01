УНІТАЗИ – ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ САНТЕХНІКИ

Одним із сантехнічних приладів є унітаз, за ​​допомогою якого є можливість відводити продукти життєдіяльності та тим самим забезпечувати комфорт для постояльців. За його наявності вдасться легко дотримуватися санітарних та гігієнічних форм, а в окремих випадках він може стати центральним елементом декору у ванній кімнаті.

Конструкція унітазу включає чашу для збирання відходів, зливний бачок та арматуру для подачі води. Завдяки тому, що унітази використовують системи водяного змиву, виключено появу та розповсюдження неприємних запахів. Видалення відходів здійснюється за допомогою підключення унітазу до каналізаційної системи. Встановлення, монтаж та підключення потрібно довіряти виключно професіоналам своєї справи.

Матеріал

Виробники використовують різні види матеріалів, і кожен із них має певні властивості, а також забезпечить тривале служіння:

Фаянс . Конструкція надійна та довговічна, матеріал просто у догляді, але він пористий, відповідно, потрібно частіше мити, зберігаючи візуальну складову; Порцеляна . Дорогий і престижний матеріал найчастіше встановлюється в елітних ресторанах або заміських будинках; Акрил . Крім акрилу також використовуються його похідні, матеріали дуже міцні та зручні в експлуатації, поверхня ідеально гладка та не вбирає забруднень; Сталь . Зручні та довговічні варіанти, що легко піддаються чищенню, часто вибираються у випадках, коли потрібно відповідати стилю хай-тек або лофт.

Незалежно від вибраного матеріалу функціонал унітазу не змінюється.

Спосіб кріплення

Виробники пропонують три варіанти кріплення:

підлогове (унітаз має цілісну монолітну конструкцію, вона встановлюється на підлогу, а для кріплення застосовуються анкерні болти та спеціальний герметик);

підвісне (кріплення чаші відбувається до стіни за допомогою спеціальних кронштейнів і з’єднань, а бачок може бути навісним або вбудовуватися в стіну, при цьому для такої установки потрібна наявність інсталяційної системи);

приставне (чаша встановлюється на підлогу, а бачок кріпиться до стіни на певній висоті, відмінне рішення заощадити простір).

Звичайна установка для підлоги є класикою і активно використовується навіть сьогодні за наявності альтернативних варіантів.

Де придбати унітаз?

Достатня кількість пропозицій є в інтернет-магазині Leroy Merlin Україна, де для зручності передбачено поділ на категорії та підкатегорії. Всі унітази мають опис, технічні параметри та фотографії, щоб зробити вибір візуально. Складності підбору можна виключити, якщо скористатися рекомендаціями та допомогою від менеджерів.