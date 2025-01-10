КОМУНАЛЬНИКИ ОТРИМАЛИ ПІДОЗРУ

Розтрата державних коштів на закупівлі солі від ожеледиці – поліцейські столиці повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств Києва.

Слідчі встановили, що під час закупівлі технічної кам’яної солі начальник КП ШЕУ Подільського району забезпечив перемогу у тендері компанії, яка пропонувала товар за завищеною ціною. Відтак, збитки місцевому бюджету, внаслідок дій правопорушника, склали близько 900 тисяч гривень. Посадовцю загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Корупційну схему розтрати грошей з міського бюджету столиці викрили слідчі Подільського управління поліції Києва спільно із працівниками ГУ СБУ в м. Києві та Київській області та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант, перебуваючи на посаді начальника КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району», мав здійснити закупівлю кам’яної солі для посипання доріг в зимовий період. Проте, у результаті проведення тендеру, він обрав компанію, яка пропонувала товар за значно вищою від ринкової ціною. Відтак, за результатами проведеної експертизи встановлено, що її вартість завищена, а розмір переплати складає близько 900 000 гривень.

Слідчі оголосили зловмиснку про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає до 12-ти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва