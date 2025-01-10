РОЗТРАТА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ: ЗЛОЧИНЦІВ ЗАТРИМУЮТЬ

Розтрата бюджетних коштів на будівництві колумбарної стіни Лісового кладовища – поліція Києва викрила ще одного учасника корупційної схеми.

Слідчі підозрюють фігуранта у службовій недбалості, що спричинила розтрату двох мільйонів державних коштів. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, слідчі Деснянського управління поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань міста Києва та за процесуального керівництва окружної прокуратури викрили злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів на будівництві колумбарної стіни.

Поліцейські встановили, що спланували незаконну оборудку двоє посадовців спеціалізованого комунального підприємства КМДА. Ще на початку будівництва у 2019 році директор ритуальної служби та його заступник у ході складання проєктної документації внесли до офіційних документів недостовірні відомості щодо вартості матеріалів, а потім затвердили підрядній організації акт приймання виконаних будівельних робіт. За вказаним фактом обом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру, а згодом підозру отримав і підрядник, який поставив матеріали для будівництва «з націнкою» в майже 900 тисяч гривень.

Зараз слідчі повідомили про підозру підприємцю, який здійснював технічний нагляд за виконанням будівельних робіт. По їх завершенню, будучи уповноваженою особою на здійснення технічного нагляду підприємець підписав акти виконаних робіт, чим дав підставу для здійснення повної оплати підряднику. Насправді ж, матеріали не відповідали заявленим технічними та якісним характеристикам та витрати на них були завищені, у результаті місцевому бюджету було завдано збитків на понад два мільйони гривень.

Відтак слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва