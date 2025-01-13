“КОНТРАКТ” ЗА КОНТРАКТОВУ: ЗАТРИМАЛИ КОМУНАЛЬНИКА-ВИМАГАЛЬНИКА

40 тисяч гривень за зйомку рекламного ролика: у столиці поліцейські викрили керівника комунального підприємства на вимаганні хабаря.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до очільника одного з комунальних підприємств Подільського району м. Києва звернувся місцевий підприємець за дозволом щодо проведення зйомок на території Контрактової площі.

Посадовець погодився, але зазначив, що для укладання договору підприємець мав сплатити йому 40 тисяч гривень, у іншому випадку – угода неможлива. Окрім того, за ці кошти він обіцяв вирішувати спірні питання під час зйомок з будь якими контролюючими органами

Слідчі затримали підозрюваного під час отримання ним обумовленої суми коштів. Посадовцю загрожує до 10 років за ґратами із конфіскацією майна.