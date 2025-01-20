ПРИПИНИЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ НЕЛЕГАЛЬНОГО ОНЛАЙН-КАЗИНО (ВІДЕО)

Понад 2 мільярди гривень щорічного обороту: поліцейські припинили діяльність нелегального онлайн-казино з Дніпра.

Фігуранти організували підпільні азартні ігри та легалізовували отримані в криптовалюті кошти. Під час обшуків вилучено гральне обладнання і компʼютерну техніку. Ділкам загрожує до 12 років ув’язнення.

Департамент кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили керівників одного з приватних підприємств, які всупереч Указу Президента України щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет організували діяльність нелегального онлайн-казино.

Встановлено, що посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. У подальшому, прикриваючись ліцензією, яка не відповідала дійсній діяльності, вони почали надавати неправомірний доступ до азартних ігор.

За даними слідства, приватна компанія, що провадила діяльність з порушенням вимог законодавства, є підконтрольною корпорації, співвласником і головою ради якої є особа, щодо якої рішенням РНБО і Указом Президента України запроваджено персональні санкції. Після запровадження санкцій кінцевим бенефіціаром став інший співвласник корпорації, який є заступником голови її ради.

Поліцейські встановили, що онлайн-казино функціонувало з 2021 року. Його діяльність була націлена передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії.

Посилання для реєстрації на сайті онлайн-казино гравці отримували через оператора служби підтримки в одному з месенджерів.

Для розрахунків фігуранти використовували криптовалюту, а також міжнародні платіжні системи. Після зарахування коштів на депозит, гравці в онлайн-режимі могли обирати крупʼє з різних країн (в тому числі з України), ігри та суми ставок. Вивід коштів здійснювався за наявності на балансі визначеної адміністраторами казино суми.

Примітно, що оголошення про набір на роботу круп’є фігуранти публікували на відомих в Україні онлайн-майданчиках під прикриттям посад «телеведучих» або «адміністраторів в студії».

У подальшому кошти, отримані від незаконної діяльності у сфері онлайн-гемблінгу, фігуранти легалізовували за різними схемами.

Орієнтовні щорічні обороти коштів від незаконної діяльності казино складали понад 50 млн доларів США, або більше 2 млрд грн. в еквіваленті.

Поліцейські за підтримки спецпідрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції провели обшук за місцем фактичного розташування приміщення в місті Дніпро, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Вилучено понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, правоохоронці аналізують дані з вилученого комп’ютерного обладнання, встановлюють коло всіх причетних до незаконної діяльності осіб. Можлива додаткова кваліфікація за результатами розслідування.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України