НАЖИЛИСЬ НА РЕМОНТІ ЛІЦЕЮ ТА ШКІЛЬНИХ УКРИТТІВ

Серед фігурантів — заступник директора та начальник відділу одного з Департаментів КМДА, заступник директора спеціалізованого навчального закладу, а також очільник будівельної компанії та його підлеглі. Членам організованої групи повідомлено про підозри, їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у м. Київ викрили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету столиці, виділених на проведення капітального ремонту кількох освітніх закладів столиці.

У 2023 році керівництво дитячого спортивного ліцею-інтернату, використовуючи спрощені закупівлі, уклали прямий договір із підконтрольною будівельною компанією, яка взялася проводити ремонт спортивного навчального закладу. Крім того, ця будівельна компанія виконувала капітальний ремонт укриттів ще у двох столичних школах.

Щоб провернути оборудку з бюджетними коштами, купували необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали та обладнання за завищеними цінами через фізичну особу-підприємця — одного із працівників фірми-підрядника.

Надалі під час проведення запланованих робіт, фігуранти вносили до звітної документації неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів, обсягів робіт та їх якості. У результаті підрядник безпідставно отримав з бюджету понад 2,2 млн грн. Даний факт підтвердили проведені експертизи.

Незаконно отримані кошти один з учасників угруповання конвертував у готівку та передавав організатору оборудки — посадовцю КМДА — для розподілення коштів між усіма учасниками злочинної групи.

22 січня правоохоронці провели 8 обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших причетних осіб. За результатами заходів вилучили компʼютерну техніку, мобільні телефони, документацію та «чорнові» записи.

На підставі зібраних доказів шістьом учасникам організованої групи — посадовцям одного з Департаментів Київської міської державної адміністрації, заступнику директора спортивної школи-інтернату, а також підприємиці та представникам будівельної фірми-підрядника — слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Заходи з документування фінансової оборудки проводилися за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України