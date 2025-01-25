ПОНАД МІЛЬЙОН ЗБИТКІВ ДЕРЖБЮДЖЕТУ НА ПРИХОВАНІЙ ОРЕНДІ: СУДИТИМУТЬ ЕКСПОСАДОВЦЯ

Поліцейські встановили, що фігурант в обхід законодавчо визначеної процедури уклав із приватними підприємствами договори зберігання майна в приміщеннях підпорядкованої установи. Такі дії кваліфіковані як розтрата майна в особливо великих розмірах. Обвинувальний акт стосовно експосадовця направлено до суду, йому загрожує до 12 років за ґратами.

Кіберполіцейські та слідчі слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури минулого року викрили 58-річного колишнього керівника Державної науково-виробничої корпорації «Київський інститут автоматики» на зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати майна у великих розмірах.

За даними слідства, посадовець в обхід встановленої законодавством процедури уклав із підконтрольними йому приватними підприємствами договори зберігання майна замість орендних угод. Через це державний бюджет недоотримав 70% орендної плати, що становить понад мільйон гривень.

У ході обшуку за місцем проживання колишнього керівника поліцейській вилучили документацію та нотатки стосовно незаконних оборудок.

Тоді ж правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду.

Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України