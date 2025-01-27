ЗАВОЛОДІЛА КОШТАМИ, ЗІБРАНИМИ НА ЗАКУПІВЛЮ ДРОНІВ ДЛЯ ЗСУ

Як встановили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно з слідчими Львівського районного управління поліції №1, підозрювана створила в одній із соціальних мереж сторінку, на якій розміщувала неправдиві оголошення про продаж військової амуніції та одягу. Товарів, які жінка пропонувала придбати клієнтам, у неї в наявності не було і реалізовувати їх вона не мала наміру.

Так, у жовтні 2024 року за оголошенням зловмисниці про можливість закупівлі дронів для потреб ЗСУ, зголосився чоловік, який переказав на вказаний нею рахунок більше 765 тисяч гривень у якості передоплати за товар. Вказані кошти авторка сторінки привласнила, а дронів військові так і не отримали.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили фігурантці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.