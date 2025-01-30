ПОСАДОВЦЕМ-ІНВАЛІДОМ ЗАЙМЕТЬСЯ ПОЛІЦІЯ

За вчинене чиновнику загрожує до п’яти років ув’язнення. Злочин викрили слідчі Главку поліції Києва спільно з працівниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Правоохоронці встановили, що у липні 2023 року 51-річний посадовець виконавчого органу Київської міської ради на підставі фіктивних документів, в яких було зазначено неправдиву інформацію про наявність у нього захворювання, отримав другу групу інвалідності.

Під час проведення обшуку за місцем роботи фігуранта – директора одного з Департаментів КМДА, поліцейські вилучили медичну документацію на його ім’я.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, оголосили зловмиснику про підозру за ч. 1, 3 та 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення та використання офіційних документів, які видаються підприємством, установою, організацією, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання, відповідно до санкції статті, – до п’яти років позбавлення волі.

Наразі слідство встановлює інших осіб, які сприяли чиновнику в отриманні фіктивної групи інвалідності, з метою їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Києва