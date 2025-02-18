ХАБАР ЗА ГРИЗУНІВ: СУДИТИМУТЬ ПОСАДОВЦЯ

0
37
views

3000 доларів за видачу актів про фіктивну дезінфекцію – судитимуть начальника відділу столичного управління Держпродспоживслужби.

Корупційну схему чиновника викрили у серпні минулого року слідчі слідчого управління поліції Києва спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві.

Правоохоронці встановили, що в травні 2024 року до Держпродспоживслужби звернувся фермер для проведення дезінфекції у приміщеннях та отримання відповідного акту, необхідного для подальшої діяльності господарства. Керівник відділу повідомив йому про надмірну завантаженість та відтермінував проведення профілактичних заходів.

3000 доларів за видачу актів про фіктивну дезінфекцію - судитимуть начальника відділу столичного управління держпродспоживслужби

Втім, надалі чиновник запропонував заявнику за 3 000 доларів надати відповідний акт про проведення обробки виробничих приміщень від комах та гризунів без фактичного виїзду на об’єкт.

3000 доларів за видачу актів про фіктивну дезінфекцію - судитимуть начальника відділу столичного управління держпродспоживслужби

Слідчі затримали фігуранта під час отримання ним другої частини «траншу» у розмірі 1000 доларів та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди. На час слідства він був відсторонений від займаної посади.

3000 доларів за видачу актів про фіктивну дезінфекцію - судитимуть начальника відділу столичного управління держпродспоживслужби

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво здійснювалось Київською міською прокуратурою.

3000 доларів за видачу актів про фіктивну дезінфекцію - судитимуть начальника відділу столичного управління держпродспоживслужби

Відділ комунікації поліції Києва

Анастасія Ігнатюк

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR