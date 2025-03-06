ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №10 ВІД 6 БЕРЕЗНЯ 2025 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?
– Як воює бригада з Кіровоградщини;
– Депутатка – з 18 років; майже півстоліття – у сільраді;
– Тарас – Бульба чи Габульба? Дослідження;
– Штат Україна: сон чи майбутнє?
– Кросворд про Кобзаря, гороскоп, культурне життя краю та чимало іншого.
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