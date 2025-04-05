«НИНІШНІЙ ГЕРЦЬ – ВИРІШАЛЬНИЙ, І ЦЮ ВІЙНУ ПОВИННІ ЗАВЕРШИТИ САМЕ МИ!»

Ці слова належать чинному командувачу Сил спеціальних операцій, легендарному «Редуту» Олександру Трепаку. Саме під його керівництвом третій полк спецпризначення розпочав битву за Донецький аеропорт в 2014 році. Нині ж ССО – це війська, аналогів яким ще не було в історії сучасної України. Відбір у ССО проходить лише один з десяти кандидатів – найбільш вмотивований, стресостійкий та досвідчений.

Саме з цією метою у Кропивницькому відкрили перший на Кіровоградщині Єдиний рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій Збройних Сил України – на базі громадського хабу «Простір хоробрих». рекрутинговий офіс Сил спеціальних операцій у Кропивницькому – лише четвертий подібний центр в Україні. Три інші розташовані в Києві Дніпрі та Хмельницькому.

Основною метою центру є інформування громадян, які матимуть бажання приєднатися до підрозділів спеціального призначення, щодо умов навчання і проходження служби, кар’єрних перспектив та соціальної складової.

З вітальними словами до ветеранів ССО та діючих військових звернулись керівництво міста та області, волонтери та колеги-рекрутери. Офіційними ж амбасадорами нового рекрутингового центру на Кіровоградщині стали військовослужбовці 3-го полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго з позивним «Тринадцятий» та 4-го полку корпусу «Рейнджерів» з позивним «Титан».

«Кожен наш підрозділ – це родина. Ми воюємо за своє та за своїх»

– Центр «ССО Рекрутинг» – це місце, де люди з різним досвідом можуть почати свій шлях у Силах спеціальних операцій, – зазначила представниця комунікаційного відділу рекрутингу ССО Аліна Фурман. – Ми працюємо з людьми різних професій та навичок – важливе не звання, а мотивація і готовність служити. Ми допоможемо кожному кандидату знайти своє місце в наших підрозділах з урахуванням його здібностей і досвіду.

Це вже четверта локація, де всі охочі можуть дізнатися про службу в наших лавах, отримати консультації та розпочати свій шлях до еліти Збройних Сил України. Поки що ми маємо два постійних офіси в Києві та Дніпрі, а також пункт у ЦНАПі Хмельницького. Новий центр – це більше, ніж просто рекрутинг. Це простір хоробрих, де кожен може знайти підтримку, розвиток і, можливо, своє нове покликання.

Інформаційна довідка

Завдання Сил спеціальних операцій ЗС України:

заходи правового режиму воєнного і надзвичайного стану; військові інформаційно-психологічні операції; захист життя громадян та об’єктів держвласності за межами України; участь у боротьбі з незаконним обігом зброї та наркотиків; організація та підтримання дій руху опору; боротьба з тероризмом і піратством; безпека морського судноплавства України; міжнародне військове співробітництво.

Як бачите, спектр діяльності доволі широкий. Тож для виконання подібних завдань потрібні не просто класні фахівці, а фахівці екстра-класу, або, як влучно зазначила Аліна Фурман, «рекси».

Одними з головних вимог є фізична підготовка та відмінне фізичне здоров’я, які доведеться підтримувати та удосконалювати весь період свого «життя спеціального призначення». Тому потенційним кандидатам слід вже зараз співставити свої бажання та свої можливості та при виявленні недоліків відповідним чином приготуватись. Одним з прикладів доармійського тренінгу є інструкція ССО США, яка є у відкритому доступі.

За одну ніч неможливо фізично підготуватись. Тіло повинно пройти три етапи: зміцнення, вдосконалення та витримку. Перший етап триває близько двох тижнів – це період подолання болю та відновлення тіла. Другий етап завершується ефективнішим функціонуванням тіла та досягненням максимального рівня продуктивності. І, нарешті, під час третього етапу відбувається підтримка фізичної підготовленості. Але необхідно продовжувати робити вправи з тією ж інтенсивністю для підтримання здобутого рівня. Інакше можлива втрата як власного рівня, так і загальногрупового – адже спецоперації є роботою колективною.

Фізичні вправи повинні виконуватись не менше чотирьох разів на тиждень; тренуйтесь з великим навантаженням один день, зменшуйте навантаження на другий. Концепція великих і малих навантажень дає можливість максимально завантажити як групи м’язів, так і кардіосистему, запобігти травмуванню і застою в програмі. Наприклад: понеділок, середа, п’ятниця – важкі тренування (перевантаження м’язів), неділя, вівторок та четвер – легкі тренування, субота використовується для тренувань на витривалість. Дні легких тренувань повинні використовуватись, щоб практикувати плавання та працювати на загальною фізичною підготовленістю: спринти, підтягування, віджимання, та особливо розтягування. Переконайтеся, що ви споживаєте більше води в дні тренувань. Перед кожним тренуванням, 10-15 хвилин необхідно виконувати вправи на розігрів.

5-ти тижнева програма фізпідготовки

ТИЖДЕНЬ 1

ДЕНЬ 1

Комплексний тест із загальної фізичної підготовки*

Заплив на 100 метрів (без передиху, будь-який стиль плавання, не торкатись країв та дна басейну)

Марш-кидок з 14кг рюкзаком, 5 км за 45 хвилин (вздовж дороги) чи 1 годину по пересіченій місцевості. (взуйте ненові черевики з товстими шкарпетками)

ДЕНЬ 2

Віджимання, три підходи (максимум повторів за 30 секунд)

Біг на три кілометри (середній темп від 5-5,5 хвилин на кілометр )

Підтягування, три підходи (скільки зможете)

Марш-кидок з 14кг рюкзаком, 11 км за 1 годину та 15 хвилин (вздовж дороги) або 1 година 40 хвилин (по пересіченій місцевості)

ДЕНЬ 3

Марш-кидок з 16кг рюкзаком, 16 км за 3 години (вздовж дороги) або 4 (по пересіченій місцевості)

ТИЖДЕНЬ 2

ДЕНЬ 1

Марш-кидок з 16кг рюкзаком, 13 км за 2 години (вздовж дороги) або 2 години 40 хвилин (по пересіченій місцевості)

ДЕНЬ 2

Віджимання, підтягування, присідання, три підходи (максимум повторів за 35 секунд три рази)

Біг 8 км (середній темп 5-5,5 хвилин на км)

50 присідань з 16кг рюкзаком, три підходи. Присідайте тільки до тієї точки, де верхня та нижня частина ноги утворює кут в 90 градусів у колінах.

ДЕНЬ 3

Марш-кидок з 14кг рюкзаком, 11 км за 1 годину та 15 хвилин (вздовж дороги) або 1 година 40 хвилин (по пересіченій місцевості)

ТИЖДЕНЬ 3

ДЕНЬ 1

Віджимання, підтягування, присідання, чотири підходи (максимум повторів за 40 секунд)

Біг 6,5 км (темп від швидкого до середнього від 4 хв 20 сек до 5 хвилин на км)

Присідання, чотири підходи присідань з 18кг рюкзаком

ДЕНЬ 2

Марш-кидок з 18кг рюкзаком, 19 км за 4 години (вздовж дороги) або 4 години та 40 хвилин (по пересіченій місцевості)

ДЕНЬ 3

Віджимання, підтягування, присідання, чотири підходи (максимум повторів за 45 секунд)

Біг 10 км (темп від швидкого до середнього від 4 хв 20 сек до 5 хвилин на км)

Присідання з 18кг рюкзаком, чотири підходи

ТИЖДЕНЬ 4

ДЕНЬ 1

Марш-кидок з 23кг рюкзаком, 22 км за 4 години (вздовж дороги) або 4 години та 40 хвилин (по пересіченій місцевості)

ДЕНЬ 2

Віджимання, підтягування, присідання, чотири підходи (максимум повторів за 1 хвилину).

Біг 10 км (темп від швидкого до середнього від 4 хв 20 сек до 5 хвилин на км).

Присідання з 23кг рюкзаком, чотири підходи

ДЕНЬ 3

Марш-кидок з 23кг рюкзаком, 29 км за 4 години 45 хвилин (вздовж дороги) або 6 годин (по пересіченій місцевості)

ТИЖДЕНЬ 5

ДЕНЬ 1

Біг 5 км (темп швидкий від 3 хв 45 сек до 4 хвилин 20 секунд на км)

Плавання 500 метрів (без перепочинку, будь-який стиль плавання, але не на спині)

ДЕНЬ 2

КОМПЛЕКСНИЙ ТЕСТ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ.

ДЕНЬ 3

Марш-кидок з 23кг рюкзаком, 29 км за 4 години 30 хвилин (вздовж дороги) або 6 годин (по пересіченій місцевості)

* Тест складається з п’яти вправ: 1) біг на 3 км (№8); 2) біг на 100м (№14); 3) підтягування на перекладині (№1); 4) згинання і розгинання рук в упорі лежачи (№6а); 5) піднімання тулуба з положення лежачи (б/н). Задовільний результат — не менше 120 балів за Таблицею нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки (Додаток 15 до пункту 7.3.1 Тимчасової настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України). Кількість балів за виконання вправи дорівнює кількості повторень.

-У нас своєрідні критерії відбору, – зазначила Аліна Фурман, – насамперед це чітка та свідома внутрішня мотивація. Другим є суттєва фізична підготовка та рівень стресостійкості. Бажані елементарні знання специфіки ССО та бажання бути корисним своїм побратимам. І, звичайно, адекватне співставлення своїх бажань та своїх можливостей.

За словами рекрутерів, в силах спецоперацій, як і всюди, є як бойові, так і тилові посади. Але відмінність є в їхньому співвідношенні – вісімдесят відсотків посад є бойовими. В зв’язку з чим в «бойовики» беруть кандидатів та кандидаток 18-45 років, в забезпечення – 45-60 років, але в обох випадках відмінне фізичне та психологічне здоров’я є визначальним чинником.

«Піт, кров, втома, страх – це і є війна. Але свобода здобувається тільки так!»

Обрані кандидатури направляються до ТЦК (поки що без них ніяк), де вони проходять всі необхідні процедури оформлення під пильним оком рекрутерів ССО. Один – півтора місяці займає перевірка службою внутрішньої безпеки. Далі – до навчальних центрів.

Наступним етапом є власне базова загальновійськова підготовка (БЗВП), яка проводиться для всіх без винятку за спеціальністю «стрілець»(або ВОС-100) і триває 45 діб. Майбутні фахівці ССО опановують вогневу, тактичну, медичну, інженерну справи, топографію, вчаться основам лідерства та психологічній стійкості за будь-яких умов. По завершенні підсумкового іспиту розпочинається фахове навчання та майбутнім профілем діяльності – командир групи, фахівець з озброєння, мінер, медик, снайпер тощо. Цей етап триває від одного до трьох місяців. Далі відбувається злагодження в складі малих груп та підрозділу в цілому. За словами діючих спецпризначенців, до виконання самостійних завдань групи допускаються мінімум через чотири-шість місяців інтенсивної підготовки.

Але й на цьому навчання не припиняється – адже в «справах спеціального призначення» немає меж досконалості, є лише етапи засвоєння тих чи інших умінь та навичок. Навчання триває постійно – як в Україні, так і за кордоном.

– Потреба в людях є завжди, – наголошує Аліна Фурман, – насамперед ми чекаємо на підготовлених операторів, що мають гнучкий мозок та готові нести відповідальність. Також вітається прагнення до знань та бажання ними ділитись.

Багатьох відлякує широко розтиражований в інфопросторі кваліфікаційний курс або Q-курс. За словами Аліни Фурман, він «породжує недовіру до себе». Але це лише черговий рівень опанування нелегкої професії спецпризначенців. Більшість кандидатів на цей етап є діючими військовими з достатньою базовою підготовкою та бойовим досвідом. Це є постійна боротьба за досконалість, і ті, хто не пройшов з першого разу, зазвичай зголошуються на наступні.

«Головна традиція в нас тут – що ми всі рівні»

– Багато що ми зможемо розповісти лише після Перемоги, – резюмує Аліна Фурман, – а нині наша мета – дійти до фініша попри всі перешкоди. Сьогодні ми досягли рівня, коли і навчаємось, і навчаємо. Тому сподіваємось на гідне та якісне поповнення нашої «вовчої зграї».

Тож підбиваємо підсумки. Чому саме ССО? Навчальні центри дають найкращу підготовку за твоєю спеціальністю, щоб ти чітко знав, як правильно робити свою роботу.

Речове забезпечення – найкраще по всіх Збройних Силах України, щоб тобі було максимально комфортно виконувати задачі.

У твоєму розпорядженні – найновіша зброя, щоб ти щедро поповнював статистику втрат ворога.

Інструктори ганятимуть тебе по лісу до сьомого поту задля ідеального відточення твоїх навичок, щоб ти не схибив у бойових умовах.

Дружня підтримка та бойове братерство – запорука сприятливої та позитивної атмосфери у твоєму колективі, щоб ти міг сміливо сказати, що маєш другу родину.

Час, нарешті, вийти з тіні – «вовча зграя» чекає саме на тебе!

Максим ГУЦАЛЮК