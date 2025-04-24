ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №17 ВІД 24 КВІТНЯ 2025 РОКУ

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Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

  • Новий трактор – родом з Кропивницького;
  • З США – на захист України;
  • Дендропарк: то платний вхід чи ні?
  • Як “совєти” та Росія труїли світ;
  • Валерій Гончаренко: світла згадка;
  • Що робив у Златополі Зеров;
  • Нова премія для літераторів;
  • Гороскоп, корисні поради та чимало іншого.
Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:
м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.
УВАГА! Також можна оформити передплату на електронну версію щотижневика та щотижня отримувати “Народне слово” у PDF-форматі. Вартість річної передплати – 300 гривень. Передплату можна оформити з будь-якого місяця. Для цього потрібно написати на адресу okspress1@gmail.com

 

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