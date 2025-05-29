ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №22 ВІД 29 ТРАВНЯ 2025 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?
- Гроші громади: що вирішили кропивницькі депутати;
- Нова домівка, нові друзі, нові справи: історії родин переселенців;
- Кому довіряють українці?
- Як змінився “індекс борщу”;
- Навіщо молоді профспілка?
- Згадуючи Андрія Ліпатова;
- Гороскоп, корисні поради та чимало іншого.
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м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.
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