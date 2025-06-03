ЗАВОЛОДІВ МАЙЖЕ МІЛЬЙОНОМ ГРИВЕНЬ З РАХУНКУ МАТЕРІ ЗАГИБЛОГО ВОЇНА

Жінка втратила кошти, виконуючи вказівки, які у телефонній розмові надавали нібито представники служби безпеки банку. Причетному до схеми повідомлено про підозру, чоловіку загрожує до 12-ти років ув’язнення. Наразі поліцейські встановлюють його спільників.

Кіберполіцейські Вінниччини спільно зі слідчими та оперативниками карного розшуку Вінницького райуправління поліції та за підтримки працівників управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області під процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури затримали чоловіка, причетного до схеми шахрайського заволодіння грошима з банківського рахунку матері загиблого захисника України.

Поплічники фігуранта телефонували потерпілій, вдаючи з себе працівників служби безпеки одного з банків. Вони повідомили про нібито блокування банківської картки і, застосовуючи методи соціальної інженерії, переконали співрозмовницю виконати певні дії. Це дозволило їх спільнику отримати доступ до онлайн-банкінгу громадянки та заволодіти майже мільйоном гривень, який жінка отримала від держави у зв’язку із загибеллю її сина.

Привласнені кошти мешканець Вінниці витратив шляхом придбання дороговартісної техніки, зокрема смартфонів, за допомогою безконтактних платежів у торгових мережах Вінниці з подальшим їх продажем.

Правоохоронці встановили особу 38-річного уродженця російського міста Челябінськ, який має українське громадянство і мешкає у Вінниці. Чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і має низку незнятих та непогашених судимостей за корисливі злочини.

Кіберполіцейські з’ясували, що у день привласнення коштів матері загиблого військового він придбав 18 смартфонів iPhone, а також вивів частину грошей через фінансову компанію, пов’язану з поштовим оператором.

Слідчі провели низку обшуків і повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення його спільників, не виключена додаткова кваліфікація.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України