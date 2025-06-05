ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №23 ВІД 5 ЧЕРВНЯ 2025 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?
- Як воює директор школи;
- Шлях Воїна: Герой України Ігор Замоцький;
- Таємниці Чорного озера;
- Нове у циклі “Історичні паралелі”;
- Трійця: історія, традиції, обряди;
- Гороскоп, корисні поради та чимало іншого.
Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:
м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.
УВАГА! Також можна оформити передплату на електронну версію щотижневика та щотижня отримувати “Народне слово” у PDF-форматі. Вартість річної передплати – 300 гривень. Передплату можна оформити з будь-якого місяця. Для цього потрібно написати на адресу okspress1@gmail.com