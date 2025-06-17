СПРОТИВ – СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ: ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

Меморандум про співпрацю 17 червня підписали Українська державна льотна академія в особі в.о. ректора Богдана Стецюка та Кропивницька районна військова адміністрація, очолювана Віталієм Пастушенком. Документ передбачає спільні дії щодо національно – патріотичного виховання та підготовки населення до захисту Батьківщини.

Укладання такої угоди відповідає низці законодавчих норм, а саме – Конституції України, а також ЗУ “Про основи національного спротиву”, “Про оборону України”, “Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності” тощо.

Угода, яку завірили підписами очільники учбового закладу та району, передбачає співпрацю у низці напрямків.

Серед них – інформувати сторону-партнера про плани, проєкти та програми виконання завдань меморандуму, проводити спільні наукові та освітні заходи (конференції, форуми, тренінги тощо). Сторони також погодились спільними зусиллями пропагувати здоровий спосіб життя, активне дозвілля та спортивне виховання, а також популяризувати національно-патріотичне виховання молоді у Кропивницькому районі.