ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №26 ВІД 5 ЧЕРВНЯ 2025 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– “Полум`яне серце” від міськради: як отримати?

– Нова книга про Кроп. Цікаво?

– Як щодо “золотих” черешень й полуниці?

– І традиційно – гороскоп, поради тощо – вже у завтрашньому числі газети.

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