ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №27 ВІД 3 ЛИПНЯ 2025 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– Боєць “Магури” Олександр Дьомич: місцева влада ігнорує запити військових;

– Бойова “Слава” українців: герої минулої війни;

– Що зміниться з 1 липня в Україні;

– Містичний дивосвіт Монастирища;

– Нове у циклі “Історичні паралелі” та чимало іншого.

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