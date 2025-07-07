ЩО ТАКЕ BAF І ЯК ВІН СПІВВІДНОСИТЬСЯ З 1С?

На тлі зростаючої потреби українських підприємств у безпечних, гнучких і сучасних рішеннях для управління бізнесом, з’явилася нова технологічна відповідь — BAF (Business Automation Framework). Ця бізнес автоматизація платформа привертає дедалі більше уваги, адже її позиціонують як національну альтернативу програмам на кшталт 1С. Та в чому суть BAF, і чому її часто називають аналогом 1С?

Що таке BAF? Деталі тут

BAF — це сучасна платформа для створення прикладних рішень з автоматизації управлінських, фінансових, логістичних та інших бізнес-процесів. Вона розроблена з урахуванням українських реалій та вимог до ведення обліку, і пропонує гнучкий інструментарій для налаштування будь-яких типів бізнесу — від торгівлі до виробництва.

Головна ідея BAF — надати компаніям незалежний, адаптований до локального ринку інструмент автоматизації, який може працювати у веб-середовищі, підтримує інтеграції, електронні підписи та відповідає сучасним вимогам ІТ-безпеки.

Чому BAF називають аналогом 1С? https://softup.com.ua/

У порівнянні з відомою російською платформою, аналог 1С BAF вирізняється тим, що:

так само побудований за принципом створення конфігурацій (типових чи індивідуальних);

дозволяє вести облік, керувати документами, ресурсами, персоналом;

має схожу логіку побудови рішень — у вигляді об’єктів, форм, довідників тощо.

Для багатьох розробників і користувачів, які раніше працювали з 1С, перехід на BAF є зрозумілим і зручним — без радикального переучування.

BAF vs 1С: ключові відмінності

Попри зовнішню подібність, між цими двома платформами існує низка важливих відмінностей:

Походження : BAF — українська розробка, незалежна від іноземного впливу. 1С — російський продукт, заборонений в Україні.

: BAF — українська розробка, незалежна від іноземного впливу. 1С — російський продукт, заборонений в Україні. Відкритість : BAF побудований на відкритому фреймворку, що дозволяє розробникам гнучко адаптувати систему.

: BAF побудований на відкритому фреймворку, що дозволяє розробникам гнучко адаптувати систему. Безпека і юридична чистота : використання BAF виключає будь-які ризики, пов’язані із санкціями або доступом до російських серверів.

: використання BAF виключає будь-які ризики, пов’язані із санкціями або доступом до російських серверів. Технологічна база: BAF із самого початку створюється як веборієнтована платформа, тоді як 1С має настільне коріння.

Кому варто звернути увагу на BAF?

BAF підходить для:

компаній, які шукають український аналог 1С BAF без компромісів у безпеці;

без компромісів у безпеці; ІТ-команд, які бажають створювати власні галузеві чи корпоративні рішення;

бізнесів, що хочуть повного контролю над своєю системою автоматизації;

підприємств, що розглядають перехід із застарілих платформ на щось сучасне, локалізоване й підтримуване.

BAF — це не копія, а нове слово у сфері автоматизації бізнесу. Це платформа, створена в Україні для українського бізнесу. Вона відкриває двері до діджиталізації без ризиків та обмежень.

Якщо вам потрібна допомога у впровадженні або переході на BAF — звертайтесь, я з радістю підготую додаткові матеріали, презентацію чи гайд для технічної команди.

https://softup.com.ua/shho-take-baf-i-yak-vin-spivvidnosytsya-z-1s/