РЕЦЕПТИ СМАЧНОЇ ДРУЖБИ

Нещодавно у Кропивницькому відбувся онлайн телеміст «Діти на кухні» – між юними українцями та дітьми вимушених переселенців, що перебувають наразі в Польщі.

В обласному центрі цей кулінарний захід проходив у кав’ярні «Хатинка VІP». Тут показували свою майстерність у приготуванні різноманітних авторських салатів вихованці дитячої кулінарної кухні «Сонячний зайчик» (керівник Ірина Новакова). До дійства долучилися студенти Донецького медичного університету, які створили власний волонтерський Student Hup.

У Познані маленькі кухарі зібралися у кав’ярні « Złota kawa» (власниця Анжела Дубініна). Там їх підтримувала команда найкращих кухарів Європейського Союзу на чолі з найтитулованішим кухарем Європи Маріушем Чижем, за допомогою яких було організоване пригощання дітей шедеврами кулінарного мистецтва. Про забезпечення українських дітей смаколиками тут подбала найбільша мережа українських супермаркетів «Ukrainoczka Skłep».

Цей кулінарний захід був створений на базі міжнародного проєкту «Військові – дітям» (очільник Сергій Горбаньов) за участю актора, активного організатора, музиканта, який перебуває в Познані, Юрія Пшеничного. Оцінювало кулінарні шедеври дітей незалежне журі, яке складалося з представників волонтерської спільноти – це засновниця волонтерського руху «Супи від матусь» Наталія Бур’яненко та Микола Бердник, очільник волонтерського центру у Великій Висці «Краяни» – та шеф-кухарів найкращих закладів Кропивницького і представників Познані.

Пан Сергій зазначив: «Ми прагнемо навчити наших дітей вибирати корисну їжу, яка буде підтримувати їхнє здоров’я. І хочемо поділитися секретами приготування страв, які стануть не лише смачними, але й цілющими. Їжа може слугувати для об’єднання сердець. Спільне приготування їжі, обід за великим столом, святкові трапези – це традиції, які об’єднують сім’ї, друзів, громади. Ми віримо, що спільні кулінарні майстер-класи, де діти з різних куточків України, різних країн разом готуватимуть, навчатимуться, ділитимуться досвідом, стануть основою для міцних дружніх зв’язків та формування єдиної національної ідентичності. Проте їжа може бути й зброєю. Зброєю голоду, зброєю маніпуляцій, зброєю війни. Ми бачимо це сьогодні, коли росія використовує продовольство як інструмент тиску. Тому наша задача – забезпечити наших дітей якісним, здоровим харчуванням, навчити їх критично ставитися до інформації про їжу, бути стійкими до будь-яких викликів. Саме тому наш проєкт – це не просто про їжу. Це про здоров’я, про єдність, про майбутнє. Це про те, щоб дати нашим дітям все необхідне для щасливого та здорового життя. Ми віримо, що зможемо створити світ, де їжа – це не тільки засіб для існування, а й джерело радості, здоров’я та єднання».

У Познані дійство супроводжувала грала жива музика у виконанні українських музикантів. Аби підтримати юних кухарів виступали ветеран-гітарист Олександр Балах, фантастичний піаніст Ярослав Соколов та юна зірка бального танцю Марія Панченко.Польські кухарі підготували усім учасникам солодкі подарунки та дипломи міжнародного зразка з підписами всесвітньо відомих кухарів країн Європейського Союзу.

Розповідає координатор цього проєкту в Познані музикант Юрій Пшеничний: «Зараз ми проводимо пошук охочих дітей з України приєднатися до кулінарного шоу. І разом з тим намагаємося зробити подібну онлайн-спільноту для діток в Україні, аби вони змогли спілкуватися з однолітками з інших країн світу, Польський режисер та актор Джонаш Блажей зняв на основі цього телемосту фільм, аби діти з Америки, Англії, Данії, Швеції та Японії також долучилися до цього проєкту. Ця кулінарна подія вразила увесь світ, і ми сподіваємося, що європейська кулінарна спільнота і надалі буде підтримувати наших дітей і надихати інших людей допомагати Україні в цей нелегкий для країни час».

Відома в Познані журналістка Яна Довгаль також долучилася до створення спільного польсько-українського фільму на підтримку українських дітей.

Cподіваємося, що усі зусилля, які докладають українські діти в Польші та Україні не будуть марними, і діти з усього світу доєднаються до юних українців, які кожного дня виборюють право на існування.

Світлана НІКОЛАЄВСЬКА