ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №36 ВІД 4 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?
– Від юриста до танкіста: кропивничанин “Гук”;
– Кам`яні баби – родом з Кіровоградщини;
– Феномен Анатоля Перепаді;
– Прадавній Голованівськ: секрети історії;
– Курбас і наші краяни;
– Профспілки Кіровоградщини та виклики часу;
– Зміни з 1 вересня;
– Гороскоп, абетка безпеки та чимало іншого.
Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:
м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.
УВАГА! Також можна оформити передплату на електронну версію щотижневика та щотижня отримувати “Народне слово” у PDF-форматі. Вартість річної передплати – 300 гривень. Передплату можна оформити з будь-якого місяця. Для цього потрібно написати на адресу okspress1@gmail.com