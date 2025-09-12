ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №37 ВІД 11 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– “Вересневі самоцвіти”: традиції та новації;

– Як воює земляк-“Журналіст”;

– Народний музей Солгутовського;

– Курбас та наш край;

– Гороскоп, кросворд, абетка безпеки та чимало іншого.

Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:

м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.

УВАГА! Також можна оформити передплату на електронну версію щотижневика та щотижня отримувати “Народне слово” у PDF-форматі. Вартість річної передплати – 300 гривень. Передплату можна оформити з будь-якого місяця. Для цього потрібно написати на адресу okspress1@gmail.com