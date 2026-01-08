ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №1-2 ВІД 8 СІЧНЯ 2026 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– Бойові будні наших земляків;

– Ветеранам – житло, загиблим – пам`ять;

– Голованівськ у Другій світовій;

– Світ захоплень Надії Жахалової;

– Місяцелік та Водохреще: історія та традиції;

– Гороскопи на 2026 рік;

– Святковий кросворд, цікаве читання та чимало іншого.

Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:

м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.