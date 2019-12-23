НА КІРОВОГРАДЩИНІ Є РОБОТА ДЛЯ ПРОДАВЦІВ

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у продавцях продовольчих і непродовольчих товарів, а також продавцях-консультантах.

Роботодавці області потребують 21 працівник за професією «Продавець продовольчих товарів», 4 працівників за професією «Продавець непродовольчих товарів» та 3-х продавців-консультантів. Зокрема, їх готові взяти на роботу такі підприємства ТОВ «АТБ-Маркет» та ін.

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 4173 до 8000 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади працівника, стажу роботи та навичок у роботі з ПК та касовим апаратом.

Актуальними є вакансії для продавців у Голованівському (2 вакансії), Добровеличківському (3 вакансії), Долинському (3 вакансії), Знам’янському (2 вакансії), Кропивницькому (5 вакансій), Маловисківському (1 вакансія), Олександрійському (4 вакансії), Олександрівському (2 вакансії), Світловодському (5 вакансій) та Устинівському (1 вакансія) районах Кіровоградської області.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості