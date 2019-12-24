АУДИТОРИ КІРОВОГРАДЩИНИ ПОПЕРЕДИЛИ ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ НА СУМУ ПОНАД 745 МЛН ГРН

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області протягом січня-листопада 2019 року провели моніторинг 271 процедури закупівель товарів, робіт та послуг загальною вартістю понад 1,1 млрд грн.

За результатами заходів державного фінансового контролю у сфері публічних закупівель аудитори попередили порушень на суму майже 745 млн грн. Зокрема, через виявлені порушення відмінено торги у 202 випадках на суму понад 733 млн грн та розірвано 13 вже укладених договорів на суму понад 11 млн грн.

Нагадуємо про функціонування телефону довіри Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області.

Телефонуйте за номером (0522) 24-44-96.

Повідомляйте про недотримання законодавства при проведенні державних закупівель, неефективне використання коштів державного та місцевих бюджетів, неправильне ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах, установах, організаціях, котрі отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують державне чи комунальне майно тощо.

Графік роботи Управління: щодня з 9 до 18 години, у п’ятницю до 16.45. Субота та неділя – вихідні.

Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області