СТАТИ ФАХІВЦЕМ З ПРОГРАМНОГО КЕРУВАННЯ ЛЕГКО

Харківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості запрошує пройти курс підготовки налагоджувальника верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням. Навчання розпочнеться 16 січня поточного року.

В процесі експлуатації налагоджувальник верстатів з програмним керуванням періодично виконує налаштування необхідних характеристик гідравлічних, пневматичних, механічних вузлів, електричних апаратів, електронних пристроїв, блоків програмного керування, систем автоматичного регулювання, регульованих приводів подач.

Повинен знати: способи і правила механічного і електромеханічного налагодження; будову однотипних верстатів, промислових маніпуляторів і штабелерів, які обслуговує; правила перевірки верстатів на точність, маніпуляторів і штабелерів на працездатність та точність позиціювання; будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв, простих і середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів і приладів.

Умовами до направлення на навчання є:

• повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

• повноліття (не менше 18 років);

• медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou

Відділ організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості