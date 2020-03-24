НА КІРОВОГРАДЩИНІ СБУ ПОПЕРЕДИЛА НЕЗАКОННИЙ ЗБУТ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ (ФОТО)

Служба безпеки України викрила і попередила у Кіровоградській області протиправний збут вибухових засобів ураження, нелегально вивезених з району проведення операції Об’єднаних сил.

За даними слідства, мешканець Олександрії підпільно робив саморобні вибухові пристрої для продажу. Майстерню з виготовлення засобів ураження він облаштував в орендованому гаражі. Бойові елементи для вибухівки фігурант незаконно вивозив з району проведення операції Об’єднаних сил. Готові засоби ураження він намагався реалізувати на території регіону через особисті зв’язки.

Правоохоронці затримали зловмисника на одній з міських вулиць після збуту 13 саморобних вибухових пристроїв загальною вагою понад кілограм вибухової речовини.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ вилучили ще 5 вибухівок.

Після проведення спеціальної експертизи виявлених засобів ураження затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (носіння зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконного переправлення військових засобів ураження з району проведення операції Об’єднаних сил.

Заходи з попередження протиправної діяльності проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області.