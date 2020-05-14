ВИМАГАВ ХАБАР ЗА БОМБОСХОВИЩЕ (ФОТО)

На Кіровоградщині СБУ підозрює працівника Фонду держмайна в отриманні хабара за використання бомбосховища.

Співробітники Управління СБ України в Кіровоградській області викрили і затримали на одержанні неправомірної вигоди головного спеціаліста сектору управління державним майном регіонального відділення Фонду державного майна України.

Оперативники спецслужби встановили, що держслужбовець вимагав від місцевого комерсанта тридцять дві тисячі гривень. У таку суму він оцінив позитивне «вирішення» питання щодо передачі бомбосховища в Олександрії на безоплатне відповідальне зберігання з можливістю його господарського використання.

Правоохоронці затримали фахівця з приватизації відповідно до статті 208 Кримінально процесуального кодексу України на одній із вулиць обласного центру одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

У межах відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

Викриття зловмисника проводилось спільно із слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області.