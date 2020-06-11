БЕЗРОБІТНІ КІРОВОГРАДЩИНИ МОЖУТЬ ПРОЙТИ НАВЧАННЯ У ХАРКОВІ ТА ЗДОБУТИ ПРОФЕСІЮ «ПОКОЇВКА»

Покоївка – фахівець, який надає послуги поточного та генерального прибирання. Основним завданням покоївки є професійно прибирати приміщення з використанням сучасного інвентарю та техніки.

У червні поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професії «покоївка», що є затребуваною на регіональному ринку праці. Навчання розпочинається з 15 червня поточного року, термін навчання 3 місяці.

Умови направлення на навчання:

повна або базова загальна середня освіта,

вік особи не менше 18 років,

медична довідка,

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила можливість професійного навчання за вказаними професіями, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.

Відділ організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості