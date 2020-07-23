ХТО ПРЕТЕНДУЄ НА ПРЕМІЮ ІМЕНІ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО (ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ)

22 липня 2020 року в он-лайн конференції Zoom відбулося засідання журі літературної Премії імені Юрія Яновського. Журі одноголосно ухвалило рішення допустити до участі у конкурсі як таких, що відповідають вимогам Положення, 26 літературних творів у 3 номінаціях.

Список номінантів на здобуття літературної премії імені Ю.Яновського

Номінація «Поезія»:

• Юрій Хмелевський, «Декорації змін», Видавець ТОВ «ТВОРИ», 2018. (За поданням автора);

• Борис Гуменюк, «Вірші з війни», Видавництво «ДІПА» – К., 2018. (За поданням Централізованої бібліотечної системи Солом᾽янського району міста Києва);

• Олег Майборода, «Знаю я один секрет», Видавництво «Світ», 2019. (За поданням Комунального закладу «Централізована бібліотечна система міста Кам᾽янське»);

• Василь Левицький, «У краї на зліт часів», Видавництво «Український пріоритет», 2019. ( За поданням Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Є.Маланюка);

• Іванна Голуб, «Вишневий біль», Видавництво «Письменницька робітня «Оповідач», 2019. (За поданням Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України);

• Олена Армаш, «Сьогодні скінчилась війна», Видавництво ТОВ «Поліграф-Сервіс», 2018. (За поданням автора);

• Євгенія Юрченко, «Аритмія мовчання», Видавництво О.О. Євенок, 2019. (За поданням автора);

• Людмила Снітко, «Годинникові піски», Видавництво «Український пріоритет», 2020. (За поданням автора);

• Ірина Мельник, «Вікна. Книга перша», Видавництво «Джезва», 2016. (За поданням Спілки слов’янських письменників України);

• Антоніна Корінь, «Стежками століть», Видавець: Лисенко В.Ф., 2019. ( За поданням Кіровоградської обласної організації Національної спілки письменників України);

• Олексій Кошовий, «Мої думки», ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. (За поданням автора);

• Сергій Мартинюк, «Народжені перемагати», Видавництво «Український пріоритет», 2018. (За поданням автора).

Номінація «Мала проза»:

• Сергій Мартинюк

– «Народжені перемагати», Видавництво «Український пріоритет», 2018.

– «Маю честь бути українцем», Видавництво ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. (За поданням автора);

• Віктор Васильчук, «Мій друг пончик», Видавець ПП «Рута», 2019. (За поданням Коростенської благодійної вільної газети «Вечірній Коростень»);

• Ігорь Гургула, «Мапуче», Видавництво «Український письменник», 2018. (За поданням Львівської організації Національної спілки письменників України);

• Микола Крижанівський, «Черепки», ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. ( За поданням Спілки слов’янських письменників України);

• Сергій Гейко, «Часи тривог і сподівань. Єлисаветградщина в епоху Української національної революції (1917-1922)», Видавництво «Імекс – ЛТД», 2016. (За поданням автора);

• Марія Дем᾽янюк

– «Марійчині казки», Видавець ФОП Цюпак А.А., 2018.

– «Небесна чудасія», Видавець ФОП Цюпак А.А., 2019. (За поданням автора).

• Михайло Трайсту (псевдонім Михайло Гафія Трайста), «Між коханням і смертю», Видавництво RCR EDITORIAL, 2016. ( За поданням Бухарестської філії Спілки письменників Румунії).

Номінація «Романи, повісті»:

• Олена Дмитерко, «Король палаючого неба», Видавництво та друкарня ПП «ЛІРА ЛТД» 2019. ( За поданням Чкаловської сільської ради Веселівського району Запорізької області);

• Ірина Баковецька-Рачковська, «Пластилін», Видавництво «Моноліт» 2018. (За поданням Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України);

• Валерій Хмелівський, «Лагідний граніт», Видавець Євенок О.О., 2019. (За поданням автора);

• Микола Крижанівський, «Третя куля, або Остап Гоголь – полковник Могилівський», Видавництво ТОВ «Консоль», 2015. ( За поданням Спілки слов’янських письменників України);

• Соломія Зеленська

– «Таємниця Мерилін», Видавництво: Літературна агенція «Друге дихання», 2019.

– «Сповідь священника», Видавництво: ТОВ «Базілік», 2020. (За поданням автора).

В зв’язку з роботою журі в он-лайн режимі жури просить номінантів подати свої твори в електронному вигляді на ел. адресу: komprada11@ukr.net